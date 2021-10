Scoprire ( ... e gustare) il dolcissimo mondo del miele

Apicoltrice ed esperta in analisi sensoriale dei mieli, Alessandra Giovannini terrà un incontro attivo dedicato ai bambini dai quattro ai 13 anni.

Si tratta di un laboratorio di conoscenza e degustazione dedicato ai bambini dai 4 ai 13 anni.

Non c’è un limite di età per scoprire gli odori e i sapori del cibo e il miele si presta benissimo alle prime esperienze di degustazione. Dopo un primo momento di racconto sull’origine e sulle particolarità di questo alimento, unico alimento prodotto da insetti, tra l’altro così utili e importanti per la nostra vita, cominceremo ad assaggiare 4 tipi di mieli. Attraverso schede appositamente studiate per i più piccoli, anche in età prescolare, proveremo a cogliere i diversi profumi dei mieli. Saranno utilizzati prodotti appositamente selezionati, con caratteristiche organolettiche anche divertenti e stimolanti, scelti appositamente per avvicinare sia al miele che alla degustazione un pubblico così particolare.

Prenotazione obbligatoria mail: info@imondidicarta.it

Il laboratorio si terrà presso i Chiostri del Sant'Agostino.