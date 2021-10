Sabato 9 ottobre, presso la Galleria d’arte Il Triangolo di Cremona, l’artista milanese Marco Bongiorni terrà il

workshop Drawing as Fighting

laboratorio di disegno contemporaneo tratto dall’omonimo libro presentato a luglio presso la Libreria del Convegno.

Che cosa hanno in comune un Pugile e un Artista? Cosa condividono la Boxe e il Disegno?

Partendo da questo accostamento di due discipline apparentemente molto distanti come il Disegno e il Pugilato, il workshop individua dei punti di contatto tra l’attitudine del disegnatore e quella del pugile.

Definire il limite, calcolare la distanza, mantenere un ritmo, sviluppare reattività, esprimere potenza e al contempo precisione: ecco che cosa devono affrontare il disegno e il pugilato. Due mondi simili perché nascono attorno a una serie di vincoli di tipo spaziale, temporale, materico, percettivo e persino linguistico; e proprio in queste limitazioni trovano la capacità di rinnovarsi secondo nuovi ritmi e tracciati di senso.

Il disegno è un processo complesso, proprio come il lavoro in palestra: non allena soltanto la mano, ma stimola i riflessi, aumenta la reattività, sviluppa concentrazione e resistenza, rinforza la motivazione, prepara a sconfitte inattese e suggerisce strategie e prospettive inaspettate. Un percorso di ricerca e scrittura che nasce in palestra, tra i sacchi pesanti e il tempo scandito dal ritmo della corda, e in studio, dove si “allena” il disegno in un match senza fine contro se stessi ma anche contro un altro avversario, il foglio bianco, che bianco non è mai.

Drawing as Fighting è un workshop di disegno contemporaneo, un laboratorio sperimentale aperto a chiunque abbia voglia di provare ad allenare il proprio disegno per renderlo più forte, resistente, rapido e preciso, trasformandolo in un disegno da combattimento.

Il workshop è gratuito e le iscrizioni sono libere fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario presentare il green pass.

INFO:

Host: Il Triangolo Galleria d’Arte

Indirizzo: vicolo della Stella, 14 - Cremona

Giorno: 9 ottobre 2021

Orario: 1° gruppo 10:30 - 12:30

2° gruppo 14:30 - 16:30



Prenotazioni: info@iltriangoloartgallery.com



Marco Bongiorni (1981) è artista visivo e docente di disegno presso NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano. Appassionato della “Nobile Arte”, da anni conduce una ricerca sperimentale attraverso l’analisi del disegno contemporaneo in un continua messa in crisi delle sue dinamiche interne, allo scopo di testarne potenzialità e nuove strategie di applicazione. Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo: Kangal (Galleria Six, Milano), Drawing as Fighting (Palais de Tokyo, Parigi) e Fleeting Drawing (Harabel, Tirana), Epitome/Head/Fear (Fondazione Rivoli Due, Milano). È consulente e creative trainer per progetti di formazione aziendale ispirati al mondo dell’arte con partner internazionali come Artsfor, Trivioquadrivio, Adexia, CFMT, Footlocker, Gammadonna, Continetal.