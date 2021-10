Concerto di organo e corno per la rassegna “Musica intorno al Fiume”

Sabato 9 ottobre alle ore 21,00 nella parrocchiale di S. Ambrogio avrà luogo un importante momento musicale per celebrare degnamente i dieci anni dal restauro dello storico organo “Franceschini 1855” della parrocchiale.

L’evento, ad ingresso libero, è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Torre de’ Picenardi con l’Unità pastorale S. Ambrogio di Torre de’ Picenardi, ed è inserito nel calendario dell’importante ed affermata rassegna concertistica “Musica intorno al Fiume” giunta alla XIX edizione, ideata e coordinata dall’Associazione “Serassi”, divenuta ormai punto di riferimento tra Emilia Romagna e Lombardia nell’ambito della valorizzazione e attività concertistica sugli organi storici.

Protagonisti del Concerto saranno un duo di musicisti di chiara fama: il maestro Marco Arlotti all’organo e il maestro Guido Corti al corno, che eseguiranno un interessante repertorio con brani di autori quali J.S. Bach, Morandi, Santucci, Haydn, abbinando l’organo ad uno strumento di grande fascino ma forse meno conosciuto.

Marco Arlotti, diplomato “Cum Laude” in Organo e Composizione Organistica a Parma col maestro Stefano Innocenti; presso il Conservatorio di Bologna, frequenta i corsi di Composizione e consegue i diplomi di Musica Corale e di Clavicembalo, sempre con il massimo dei voti.

Premiato più volte in concorsi nazionali intraprende un’intensa attività concertistica che lo porta tuttora ad esibirsi sia come solista sia in duo come accompagnatore di strumentisti di chiara fama, partecipando ad importanti rassegne organistiche in tutta Italia. E’ organista titolare della Basilica Collegiata di S. Giovanni in Persiceto e direttore del coro polifonico “I Ragazzi Cantori di S. Giovanni”.

Guido Corti è considerato da molti tra i migliori cornisti europei, dopo avere compiuto gli studi in Italia, si è perfezionato all’estero, ha poi effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per varie reti europee e statunitensi, esibendosi oltre che in Italia in molti altri continenti e paesi del mondo.

Componente di svariate compagini cameristiche, attualmente insegna al Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze e alla Scuola di Fiesole. Tiene regolarmente seminari e corsi di perfezionamento in tutto il mondo.

L’organo “Franceschini” della parrocchiale di Torre de’ Picenardi, costruito nell’anno 1855 dall’omonima bottega cremasca con alcuni elementi provenienti da strumenti precedenti ancora più antichi, è un pregevole organo a canne ottocentesco di grande interesse storico e musicale di oltre 1000 canne, con un’ampia gamma di registri di gusto bandistico ed orchestrale tipici dell’epoca.

Il restauro, avvenuto tra il 2008 ed il 2011 dalla “Giani Casa d’Organi” di Corte de’ Frati del Cav. Giani ha, riportato lo strumento all’antico splendore, permettendo di poterlo utilizzare nell’ultimo decennio per l’accompagnamento alla liturgia, a momenti di spiritualità ed anche ad una variegata attività concertistica con circa 30 eventi che ne hanno valorizzato la bellezza e l’interesse musicale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti; è necessario esibire il Green Pass.

Associazione Giuseppe Serassi

Tel. 340-6349601

www.serassi.it