Ultimo appuntamento per Sospiro a Teatro, tornata alla grande proponendo un'edizione con attori e comici di fama nazionale.

La chiusura di rassegna, che eccezionalmente si terrà sabato 23 ottobre alle ore 21, sarà affidata a

"La sagra famiglia"

di e con Paolo Cevoli. L’attore e comico romagnolo racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici fino ad arrivare a Dio.

Il tutto per raccontare la Sagra famiglia che, come tutte le Sagre di paese, soprattutto in Romagna, finiscono sempre in ridere.

Regia di Daniele Sala.

Per prenotazioni (posti numerati e distanziati):

✆ 0372/621245 - 339/7170188

biblioteca@comune.sospiro.cr.it

Ricordiamo che l'accesso al teatro è possibile solo secondo le vigenti norme anti-covid (mascherina e Green Pass obbligatori).