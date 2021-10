La corsa contro il tempo

Lo scrittore Mario Calabresi incontra l’immunologo Alberto Mantovani. Nel gennaio 2021, nel pieno della bufera e dell’ennesima ondata avevano registrato il podcast Altre storie, tra i più ascoltati dell’anno. Parlarono di Covid, vaccini in arrivo, lockdown e del ruolo della medicina impegnata in una sfida epocale. Si ritrovano a Crema dopo 9 mesi per fare il punto della situazione e guardare al futuro. Introduce Walter Bruno.

L'incontro si tiene presso sala Pietro da Cemma, all’interno del Centro Culturale Sant’Agostino di Crema.