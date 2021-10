Cuore di riccio: un pomeriggio con i ricci

Domenica 10 ottobre presso la sede del Parco Oglio Nord in località Mulino di Basso, il Team Educazione Ambientale organizza

CUORE DI RICCIO — Un pomeriggio coi ricci

Alle ore 15 sarà proposto RICCI-CLO, un laboratorio per bambini dai 6 anni in su per la costruzione di un riccio partendo da materiale di recupero, consentendo di sviluppare creatività e abilità manuali.

Info e iscrizioni Parco Oglio Nord: educazione@parcooglionord.it — T. 0363 996556

Alle ore 16,30 ci sarà l'incontro con Massimo Vacchetta, l'uomo che accarezza i ricci.

Nel 2013 Massimo Vacchetta, veterinario, incontra un piccolissimo riccio di soli 25 grammi quasi morto e riesce a salvarlo. Grazie a Ninna (così lo chiama) scopre l'amore per questi animali e dà una svolta alla sua vita. Fonda il Centro Recupero Ricci "La Ninna", un piccolo ospedale per la cura e la riabilitazione del riccio.

Da allora ne ha curati circa 300 all'anno. Dalle storie dei suoi ricci, Ninna, Casimira, Lella, Totò, Adolfo e tanti altri sono nati 3 libri: "25 grammi di felicità", "Cuore di riccio", e "Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore" tradotti in 14 lingue.

Massimo Vacchetta oltre a presentare i suoi libri con l'ausilio di video e immagini ci farà scoprire qualcosa di più sulla vita dei ricci e sulla sua particolare attività di recupero e adozione a distanza.