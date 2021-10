Next Vintage al Castello di Belgioioso

Dal 15 al 18 di Ottobre vi aspetta un viaggio nel tempo nei saloni del Castello attraverso capi e oggetti che rappresentano la storia del costume della moda.

Una passeggiata inusuale ma sempre molto divertente durante la quale la nostra fantasia sarà solleticata più volte con ricordi, deja’ vu di emozioni e nostalgia che si trasformano in un invito imperdibile ad acquistare divertendosi.

Nelle sale saranno esposti capi e accessori d’antan scelti e ritrovati dai mercanti presenti in mostra.

Protagonista indiscusso Il fascino del vintage, come sempre ma, in questo momento particolare conquista tutti perché ha a cuore l’ambiente, una tendenza che contribuisce a salvare il pianeta.

Ormai chi sceglie vintage lo fa non solo perché gli piace ma, perché partecipa ad una economia circolare contro lo spreco.

La moda post coronavirus ha restituito valore alle cose evocando un lusso necessario: scelta ponderata e qualità.

Riprenderà le caratteristiche della moda vintage con attenzione

alle lavorazioni artigianali, all’eleganza senza tempo, alla valorizzazione

delle realtà locali, caratterizzata da un’estrema ricerca di perfezione sartoriale,

funzionale ed essenziale.

Si guarda al buon senso e al buon gusto, una semplificazione che non implica la costrizione perché riscopre il piacere del vestire “bene ma semplice”, ben lontano da virtuosismi e dettagli sguaiati.

Il vintage si conferma uno stile ricercato, nelle sue diverse accezioni: da pezzi firmati e non, che trasmettano un’idea di unicità e passato da custodire.

Date & Orari

Dal 15 al 17 con orario continuato dalle 10 alle 20.

Lunedì 18 dalle 10 alle 17.



Biglietti

Intero: 10 euro

Ridotto 7 euro (over 65, bambini, militari)

Riduzione online per tutti → scopri come



Per informazioni:

Visita belgioioso.it

Chiama: 0382/970525

Scrivi: info@belgioioso.it

Trovaci sui social:

facebook

youtube

instagram