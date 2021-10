Zootecniche. Cremona International Exhibition.

Con la manifestazione – leader nel Sistema Zootecnico di Alta Produttività in Italia e protagonista in Europa – proponiamo ogni anno soluzioni per il settore agrozootecnico coinvolgendo i migliori marchi internazionali di attrezzature, servizi per la zootecnia e agricoltura.

Allevatori, operatori e istituzioni trovano in Fiera, ma anche durante l’anno, gli strumenti per l’allevamento per cui genetica e management allevatoriale sono al centro di alcune delle più importanti filiere agrozootecniche Italiane: vacca da latte, suinicola, avicola e della prima trasformazione casearia.

Molto di più di una Fiera!