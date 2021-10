Domenica 10 ottobre a Sabbioneta per celebrare la

Giornata Europea della Cultura Ebraica

verranno organizzati diversi interessanti eventi, che riempiranno tutta la giornata con cultura, momenti di riflessione e buona musica.

Alle ore 10:30 il primo appuntamento, l’apertura straordinaria del cimitero ebraico con visita guidata di Alberto Sarzi Madidini, cultore di storia locale ed appassionato studioso dei rapporti tra la città e la comunità ebraica locale, che per secoli convisse coi sabbionetani.

La giornata proseguirà con due tour guidati - alle ore 11:30 e 14:30 – aventi ad oggetto la Città Ideale e i suoi monumenti, con una particolare attenzione al quartiere ebraico ed alla sua secolare storia.

Alle ore 16 si entrerà nel vivo di questa Giornata europea della cultura Ebraica, che quest’ anno ha come tema “dialoghi”: Stefano Patuzzi, ebraista, proporrà in Sinagoga il suo interessante intervento intitolato “Il Decalogo nell’ Aron, uno spunto per il dialogo ebraico-cristiano”.

La giornata si concluderà poi con il concerto in Piazza San Rocco intitolato “Dialoghi musicali”, alle ore 17, dove Stella Bassani, Emiliano Paterlini e Luca Bonaffini intratterranno il pubblico con una scaletta varia - comprendente canzoni sacre e folkloristiche - in grado di toccare le corde pop e melodiche del repertorio israelitico, per raccontare in musica le emozioni del popolo ebraico.

A Sabbioneta, dove la comunità ebraica non venne mai confinata in un ghetto e dove seppe, al contrario, apportare benefici alla comunità locale in una lunga e fruttuosa relazione di pacifica convivenza, il tema “dialoghi” - di così grande attualità - pare quanto mai appropriato.

Gli eventi, promossi da UCEI ed organizzati da Pro Loco in collaborazione con Comune di Sabbioneta e con Comunità Ebraica di Mantova si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti Covid, per partecipare sarà quindi necessario esser muniti di Green Pass.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Infopoint,

via Teatro 2, tel. 0375 221044

e-mail: info@turismosabbioneta.org