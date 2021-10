Giornate FAI d'Autunno 2021

GIORNATE FAI DI AUTUNNO 2021

Il weekend del 16 e 17 ottobre 2021 tornano le Giornate FAI d’Autunno, questa volta per aprire al pubblico una serie di edifici oggetto di recenti interventi di recupero, che hanno restituito alla città e alla provincia di Cremona alcune testimonianze artistiche di grande prestigio.

Il Campus Santa Monica, da ex monastero e caserma, torna a risplendere dopo anni di abbandono come sede universitaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mostrando alcuni inediti affreschi oltre alla straordinaria decorazione pittorica della ex chiesa.

Palazzo Stauffer, con il progetto Stauffer Center for Strings promosso dalla Fondazione e dall’Accademia Stauffer, da dimora nobiliare si prepara ad accogliere giovani talentuosi musicisti provenienti da tutto il mondo.

A Cella Dati, piccolo comune del cremonese, dopo un accurato restauro riacquista la corretta leggibilità la grande decorazione pittorica del salone d’onore di Villa Dati, capolavoro di Giovan Battista Natali e Giovanni Motta.

Chiude l’edizione del 2021 la visita a Palazzo Affaitati, a pochi passi dal centro storico di Cremona, che sta attendendo un piano di recupero importante che possa valorizzare questa straordinaria dimora, già sede di importanti luoghi di cultura cittadini tra cui la Biblioteca Statale e una parte dei Musei Civici. Durante la manifestazione saranno visibili, eccezionalmente, i raffinati appartamenti di rappresentanza e, in esclusiva, i depositi della biblioteca.

Per accedere ai luoghi è consigliata la prenotazione online, che si potrà effettuare a partire dal primo pomeriggio del 7 ottobre 2021 sul sito www.giornatefai.it. Sarà necessario essere in possesso del green pass o della documentazione necessaria indicata dalla normativa vigente in merito alle misure di contenimento della pandemia. Si consiglia di arrivare sul posto con qualche minuto di anticipo per consentire la registrazione e il controllo del green pass.

Durante le visite è obbligatorio l’uso della mascherina correttamente indossata.

Per informazioni:

FAI Delegazione di Cremona

cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

Cell. 379 1656134

dal lunedì al venerdì h 17:30-19:30

Facebook: @fai.delegazione.cremona

*****

CAMPUS SANTA MONICA

Cremona, via L. Bissolati 74

SAB: 10-18 (ultimo ingresso h 17:30)

DOM: 9:30-13 (ultimo ingresso h 12:30)

Le visite hanno una durata di 50 minuti circa

******

PALAZZO STAUFFER

Cremona, via San Martino 6

SAB: 10-18 (ultimo ingresso h 17:30)

DOM: 12-18 (ultimo ingresso h 17:30)

Le visite hanno una durata di 35 minuti circa

******

PALAZZO AFFAITATI

Cremona, via Ugolani Dati 4

SAB: 10-14 (ultimo ingresso h 13:30)

******

VILLA DATI

Cella Dati (CR), via Roma 16

DOM: 10-18 (ultimo ingresso h 17:30)

Le visite hanno una durata di 25 minuti circa

*****

Le Giornate FAI d’Autunno, insieme alle Giornate FAI di Primavera, sono la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che apre le porte di numerosi luoghi eccezionali, stimolando la collettività alla conoscenza del patrimonio culturale italiano e, attraverso la raccolta fondi, chiedendo il supporto di tutti per poter continuare l’incessante attività di tutela e valorizzazione che, dal 1975, ha consentito alla Fondazione di sottrarre dal degrado luoghi straordinari come il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento o il Bosco di San Francesco ad Assisi e consentendone la pubblica fruizione.

Per questa ragione sarà possibile effettuare una donazione e iscriversi al FAI in loco con una riduzione di € 10,00 su tutte le tariffe.

“Le Giornate Fai, sia di primavera che di autunno, rappresentano ormai un appuntamento molto importante e radicato per la riscoperta del patrimonio della nostra città. A tutti i volontari va il mio più grande ringraziamento per tutto il lavoro che svolgono nella nostra comunità, molti sono i progetti che ci vedono collaborare, segno di una comunità d’intenti rispetto alla tutela e alla riscoperta del nostro patrimonio. L’augurio è quello di poter continuare a lavorare insieme per arricchire sempre più la proposta culturale della nostra città”, così afferma l’assessore Luca Burgazzi.

Si ringraziano:

Comune di Cremona - Fondazione Arvedi Buschini - Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Stauffer - Accademia Stauffer - Biblioteca Statale di Cremona - Musei Civici di Cremona - Pinacoteca Ala Ponzone - Comune di Cella Dati - Protezione Civile