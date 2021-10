Mercoledì 13 ottobre nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale, nella ricorrenza del novantaseiesimo anniversario dalla nascita dell'artista Sergio Tarquinio, alle ore 16,00, i curatori Giovanni Daprà e Priamo Pedrazzoli presentano il volume

Sergio Tarquinio - Cromoxilografia a legno perso

Fin dalle origini della xilografia, la più antica tecnica incisoria che in Europa si sviluppa a partire dal XV secolo, per rendere più gradevoli le grossolane composizioni si manifesta la necessità di ottenere stampe a colori che, inizialmente, sono realizzate con procedimenti pittorici di colorazione manuale.

Successivamente, per oltre cinquecento anni e salvo particolari artifizi di stampa, la cromoxilografia è ottenuta realizzando più matrici, una per ogni singolo colore. Il metodo a "legno perso" è il più evoluto e difficile procedimento utilizzato per ottenere una stampa xilografica a colori avvalendosi di un’unica matrice che, di volta in volta, è incisa e successivamente stampata su tutti i supporti (fogli di carta o altro) previsti per l’edizione.

Sergio Tarquinio, da autodidatta, adotta questo procedimento già nel 1948 a Cremona, per poi perfezionarlo ulteriormente durante il suo soggiorno in Argentina (1948-1952) dove realizza le prime xilografie a legno perso. Il volume presenta il corpus delle opere reperite, oltre una sessantina, che comprende la grafica libera, gli ex libris e le stampe d’occasione. A scopo didattico e dimostrativo, dalle immagini delle opere sono stati estrapolati i singoli colori utilizzati nelle sequenze d’incisione-stampa.

Per le attuali conoscenze storiche circa l’utilizzo del metodo a legno perso, Sergio Tarquinio si pone non solo tra i pochi artisti a utilizzare questo procedimento ma addirittura il primo in ordine temporale, entrando di diritto nel novero degli innovatori della xilografia.

L’ingresso è subordinato alle attuali disposizioni in materia anti Covid-19 (Certificato verde).