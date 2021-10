Domenica 24 ottobre, ore 17.00:

Segnale d’allarme / La mia battaglia VR

Film in VR

regia Elio Germano, Omar Rashid

sceneggiatura Elio Germano, Chiara Lagani

con Elio Germano

Elio Germano presenta un’opera che è al contempo una pièce teatrale, un film e una esperienza in realtà virtuale.

Segnale d’allarme è la trasposizione in realtà virtuale de La mia battaglia, un’opera portata in scena da Elio Germano stesso, che parla della nostra epoca delle nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, se da un lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico.

È in questo contesto che Elio Germano utilizza e allo stesso tempo critica la modernità del linguaggio che ha scelto.

“Uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico - racconta Germano-, Cosa stiamo vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo di fronte? Dove ci sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti imprevedibili. Per la prima volta il teatro si fa virtuale: indossato il visore e le cuffie, verrete catapultati in quella sala e sarà come essere lì”.

Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo VR stesso.

Attraverso e grazie alla VR sarete portati ad immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. Vi troverete in sala, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della stanza intorno a voi. Cercherete lo sguardo di chi vi è seduto accanto, perfino i gesti. Assisterete ad una performance che sarà un crescendo ed allo stesso tempo una caduta verso il grottesco.

Segnale d’allarme racconta una storia vera, la nostra.

Ingresso libero (max 60 persone per volta).

Prenotazione obbligatoria:

teatro@comune.casalmaggiore.cr.it

Tel. 0375 284496