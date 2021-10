Mercoledì 24 novembre, ore 21.00:

Amore



ERT/Teatro Nazionale –Compagnia Pippo Delbono

uno spettacolo di Pippo Delbono

Il nuovo lavoro dell’artista Pippo Delbono è sull’Amore, sull’incessante bisogno di Amore e sul tentativo di portare sul palcoscenico azioni ed emozioni che comunichino quel profondo sentimento che è Amore.

Punto di partenza dell’indagine è il Portogallo; terra fatta di passione e nostalgia, malinconia ma anche di morte. È infatti dopo un lungo periodo di sofferenza, che un luogo può rivelarsi ameno, dove anche la nostalgia e la tristezza accolgono l’opportunità di incontrare l’Amore.

Nominando la parola Amore, invocandola in maniera laica e sognante, è possibile forse darle ancora voce ma soprattutto liberarla dalla confusione gettata dalla pandemia, da questa terribile odissea globale, che ne ha privata la presenza dai discorsi pubblici.

Dopo tutto quello che è successo, ripartiamo proprio da qui, da questa incessante ricerca, continuiamo con più Amore.

In questo progetto Delbono decide di circondarsi dei sui fedeli compagni di strada con cui poter creare degli incontri con identità altre, guardando con rispetto un paese come il Portogallo, una terra meticcia per vocazione, un crocevia di tradizioni, contaminazioni e voci poetiche dove si sono incontrate culture diverse che hanno generato una profonda apertura all’accoglienza.

“Voglio avvicinarmi a tutto questo come farebbe un bambino – dice Pippo Delbono – dandomi la possibilità di sorprendermi, di ascoltare ciò che gli interpreti che incontreremo avranno da comunicare e condividere. Voglio lasciarmi aperto a ciò che spinge per entrare, a ciò che potrebbe catturarmi in una danza che ancora non conosco.”

Per informazioni e prenotazioni:

teatro@comune.casalmaggiore.cr.it

Tel. 0375 284496