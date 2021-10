Iphigénie en Tauride

tragedia lirica in quattro atti

libretto di Nicolas-François Guillard, tratto dalla omonima tragedia di Euripide

musica di Christoph Willibald Gluck

regia di Emma Dante

Orchestra I pomeriggi musicali di Milano

Coro Operalombardia

maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina



Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia



Ricchissima è la scrittura orchestrale ed abile il trattamento della voce che Christoph Willibald Gluck fa della sua Iphigénie en Tauride.



Tra le espressioni solistiche e corali, assai varie ed intimamente legate ai diversi caratteri psicologici dei personaggi, spicca naturalmente la figura della protagonista, che irrompe in scena scavalcando quasi l'Ouverture orchestrale, con un inizio assolutamente nuovo ed esplosivo per l'opera in musica.



Il nuovo allestimento sarà consegnato alla lettura intensa e spiazzante di Emma Dante che nel panorama teatrale dei nostri giorni è fra i nomi più apprezzati.



Sul podio salirà Federico Ferri, esperto del repertorio barocco grazie alla sua esperienza con l’accademia degli Astrusi di Bologna, la cui direzione saprà valorizzare la particolare partitura di Gluck.

Venerdì 3 dicembre ore 20:00

Domenica 5 dicembre ore 15:30



