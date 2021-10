Mail Art a stelle e strisce

Fino al 9 gennaio 2022, il Comune di Casalmaggiore propone la mostra

Mail Art a stelle e strice

all'interno della rassegna annuale Stupor mundi, con cui intende divulgare la conoscenza degli aspetti culturali di vari Paesi del mondo.

Per il 2021 l’iniziativa ha come protagonisti gli Stati Uniti e in questo contesto il Museo Diotti ha scelto di presentare un nucleo di lavori di mailartisti statunitensi tratti dall'Archivio di Arte Postale dell’artista Ruggero Maggi che ci spiega la nascita di quesa arte:

"La Mail Art ha avuto ed ha, come noto, una diffusione planetaria, ma senz'altro gli USA sono da sempre il Paese con la più alta presenza al mondo di networkers.

Questo dato di fatto, senza rappresentare alcuna particolare nota di merito, sottolinea però la continua ed incessante “pulsione creativa” che ha sempre contraddistinto questa nazione dalla cultura così multiforme e variegata. Non è quindi un caso che colui che da sempre viene riconosciuto come “padre” dell'Arte Postale sia proprio un artista Fluxus americano: Ray Johnson.

E parlando di Mail Art statunitense non si possono dimenticare altre figure essenziali come Carlo Pittore, chiamato anche Pittore Euforico (Charles J. Stanley) o John Held Jr. con cui ho condiviso un indimenticabile viaggio in Giappone per realizzare il Progetto Ombra, in memoria degli olocausti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, che organizzai nel 1988 supportato da Shozo Shimamoto. John ha realizzato uno dei più importanti archivi di Arte Postale negli USA ed ha al suo attivo vari libri sull'argomento.

Un altro importante archivio USA è quello costituito dalla grande collezione di Crackerjack Kid (Chuck Welch) Smithsonian Artistamp e Mail Art Library presente negli archivi dell’Arte Americana a Washington, D.C."



La mostra sarà aperta fino al 9 gennaio 2022. La visita sarà possibile su appuntamento:

Orari | da martedì a venerdì 08.00 - 12.30 | sabato e domenica 15.30 - 18.30

Info | www.museodiotti.it | 0375.200416 | info@museodiotti.it