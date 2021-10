In occasione delle

Giornate Fai d’autunno,

sabato 16 e domenica 17 ottobre,

la delegazione della Bassa Piacentina

guidata da Chiara Rizzi

propone un percorso

alla scoperta della frazione

San Nazzaro

Tre i punti da visitare:

• l’ex bottonificio di via Cattadori, esempio di archeologia industriale, attualmente di proprietà privata, che apre per la prima volta le sue porte ai visitatori per raccontare la storia dell’importante opificio.

Visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.



• la chiesa dei Santi Nazario e Celso, la parrocchiale costruita a ridosso dell’argine maestro, a baluardo di difesa contro le bizze del Grande Fiume, in stile barocco di impronta gesuitica.

Visite: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18;

domenica dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 18.

• Infine la casa museo di Oscar Gandini, l’abitazione dell’amato collezionista del Po, scomparso alcuni fa e a cui è dedicato anche il parco della frazione: Gandini ha conservato antichi utensili e oggetti rinvenuti proprio lungo le rive del vecchio Eridano, trasformando la sua casa in un museo davvero raro e molto amato dai bambini.

Visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Le prenotazioni delle visite possono avvenire tramite il sito www.giornatefai.it