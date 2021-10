STRADIVARImemorialday

Non sappiamo con esattezza quando sia nato, ma ne conosciamo la data di morte, il 18 dicembre.

Per questo in occasione di questa ricorrenza il Museo del Violino ha deciso di celebrare ogni anno Antonio Stradivari, il massimo genio della liuteria, simbolo di Cremona nel mondo.

Perno focale di STRADIVARImemorialday è il concerto in Auditorium Arvedi in cui si esibiscono i massimi violinisti e i gruppi più affermati nell’esecuzione degli strumenti ad arco.

Quest’anno la scelta è caduta su I Solisti Veneti, ensemble che da decenni porta nei cinque continenti lo straordinario patrimonio musicale italiano, a partire dai campioni della gloriosa scuola violinistica del Settecento.

I Solisti Veneti

Giuliano Carella direttore

I Solisti Veneti sono uno dei gruppi italiani più conosciuti e rinomati a livello internazionale, un vero e proprio fiore all’occhiello della cultura italiana nel mondo. Dopo la scomparsa di Claudio Scimone, fondatore e demiurgo dell’ensemble, Giuliano Carella ne ha raccolto l’eredità artistica dando nuova linfa a questa prestigiosa istituzione.

Programma:

Tomaso Albinoni (1671 – 1751)

Concerto in do maggiore op. 5 n. 6 per archi e continuo

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

“La Stravaganza” Concerto in la minore n. 4 per violino, archi e continuo

Marco Bronzi, violino

“L’Estro Armonico” Concerto in si minore n. 10 per 4 violini, archi e continuo

Lucio Degani, Francesco Comisso, Chiara Parrini, Enzo Ligresti, violini

Francesco Geminiani (1687 – 1762)§

“La Follia” Concerto grosso in re minore n.12 per archi e continuo

Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764)

“Il Labirinto Armonico” in re maggiore op. 3 n.12 per violino, archi e continuo

Lucio Degani, violino

Sabato 18 dicembre - ore 21:00

Posto unico: 30 €





Biglietterie:

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 11.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00

vivaticket.com