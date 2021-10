L’incontro con l’autore cubano Enrique Ubieta ed il suo libro Diario de Turin. La solidaridad en tiempos de pandemia.

è organizzata dal Comune di Crema con il patrocinio dell’associazione Crema Cuba.

Dall’altra sponda dell’Atlantico, i collaboratori cubani sono venuti ad aiutare un paese immerso in una paralizzante crisi sanitaria, condividendo i rischi nella battaglia contro la morte. Enrique Ubieta, giornalista e scrittore, ha condiviso la vita quotidiana dei medici e degli infermieri cubani giunti a Crema e a Torino in risposta alla richieste di aiuto della città e che hanno lavorato per più di 100 giorni nell’ospedale da campo delle OGR preparato in emergenza.

...ha intrapreso una lucida e meticolosa analisi a partire dal microcosmo ospedaliero che ha visto e vissuto in prima persona, per aprire poi prospettive più ampie,...

Di questa esperienza Enrique è stato cronista, ma non solo: ha intrapreso una lucida e meticolosa analisi a partire dal microcosmo ospedaliero che ha visto e vissuto in prima persona, per aprire poi prospettive più ampie, fino a toccare temi delicati e complessi, regalando spunti di riflessione allo stesso tempo profondi e di facile lettura, utili a ripensare molte delle nostre convinzioni.

Il contrasto tra lo spettacolare dispiegamento tecnologico e il rovinoso cedimento dei sistemi sanitari dei paesi a cosiddetta “economia avanzata” che non sono riusciti ad assorbire l’onda d’urto della pandemia, ha spinto l’autore ad approfondire le cause del problema attraverso la raccolta di testimonianze dei protagonisti dell’esperienza e interviste ad esperti in materia di sanità.