Presentazione della Stagione di Musica, Prosa e Danza 2021-2022 con interventi istituzionali

Si svolgerà domenica 24 ottobre dalle ore 16.30 al Teatro Comunale la presentazione al pubblico della Stagione 2021-2022 di Musica, Prosa e Danza del Teatro Comunale di Casalmaggiore diretto da Giuseppe Romanetti, realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia. Una Stagione per ritornare a Teatro con proposte di grande qualità e raffinatezza estetica, con spettacoli di prosa, danza e musica e grandi artisti della scena nazionale ed internazionale, sempre pensando al Teatro come luogo aperto e accessibile da tutti. Tanti gli appuntamenti che nelle loro differenze sono legati tra loro dal tema dell’Amore declinato in tutte le sue forme.

Ad aprire, alle ore 16.30, saranno gli interventi istituzionali di Filippo Bongiovanni, Sindaco di Casalmaggiore, Marco Micolo, Assessore alla Cultura e di Giuseppe Romanetti, Direttore Artistico del Teatro Comunale.

Alle ore 17.00 seguirà la proiezione del film in VR (Virtual Reality) “Segnale d’allarme / La mia battaglia VR” di Elio Germano (Italia, 2019, prodotto da Gold, Infinito, Riccione Teatro), trasposizione in realtà virtuale de “La mia battaglia”, un testo scritto da Germano insieme a Chiara Lagani, tratto dalla traduzione italiana di “Mein Kampf” di Adolf Hitler. L’opera, portata in scena da Elio Germano stesso, parla della nostra epoca e delle nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, tecnologie che se da un lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico.

La proiezione del film con i visori è riservata ad un max di 60 persone con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni Tel. 0375 200434.