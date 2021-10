Inaugurazione di “Olio su tela” mostra di pittura degli artisti cremonesi Anna Bolognesi e Roberto Dellanoce

L'Associazione Artisti Cremonesi presenta la mostra bi-personale “Olio su tela” di Anna Bolognesi e Roberto Dellanoce.

Gli artisti da anni esperti nell’utilizzo dei colori ad olio, presentano una rassegna di opere differenti per soggetto, ma comuni per la tecnica. Iniziando con paesaggi campestri della provincia di Cremona realizzati dal pittore Dellanoce, il visitatore potrà incontrare, in una seconda sezione, figure e ritratti femminili nelle tele della artista e insegnante Anna

Ingresso gratuito. Orari di apertura della mostra:

martedì – venerdì 17-19

sabato e domenica 9.30-12 e 16.30-19

Bolognesi.

La cura delle “pennellate impressioniste” e la vivacità cromatica delle tele è denominatore comune di tutta la rassegna che manifesta passioni e interessi fra la vita di campagna e quella di città.

L'esposizione si tiene nelle sale della sede dell'Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona.

Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio entrare muniti di Green Pass, disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti.

L’inaugurazione si terrà venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 18.

