29^ Festa dei Fasulin de l'òc cun le cudeghe: la bontà in tavola

29^ Fasulin de l'òc cun le cudeghe

La festa è qui!

Questa grande festa del buongusto si svolge nelle antiche casematte militari ricavate all'interno delle mura di cinta della città di Pizzighettone, dove nei tempi passati svolgevano il compito di accogliere i soldati che stanziavano in questa grande fortezza.

Ogni locale è asservito da uno o più grandi camini che vengono accesi per riscaldare gli ambienti della festa e che rendono l'atmosfera molto suggestiva.



Oltre mille sono i posti a sedere ed oltre ai fasulin è disponibile un ricco menù di prodotti tipici della nostra terra.

Le nostre cuoche lavorano alacremente e incessantemente per pepare questa prelibata pietanza seguendo rigorosamente l’antica ricetta, gelosamente custodita, tramandata dalle nostre nonne.

Questi squisiti fagiolini venivano coltivati nella nostra terra prima dell’avvento di fagioli più grandi ritenuti a torto più buoni.

Nel tempo passato, proprio nel periodo dei morti, gli osti offrivano gratuitamente agli indigenti una scodella di questi fagiolini con le cotenne di maiale, maiale che in ottobre veniva sacrificato per avere una scorta di cibo per i mesi invernali.

Rispolverata questa antica tradizione e riesumati i semi degli antichi fagiolini, oggi un'azienda agricola nel nostro territorio ce ne produce 80 quintali, appena sufficienti per soddisfare tutti i buongustai.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

La PRENOTAZIONE quest’anno è OBBLIGATORIA, anche e soprattutto per garantire la tracciabilità.

Inoltre all’ingresso verrà richiesto a tutti gli ospiti il green pass.

Quest’anno, nel rispetto delle norme anti-Covid, è stata introdotta la Prenotazione Online attraverso il form con cui potersi riservare il posto a tavola precisando numero di commensali, orari e Casamatta prescelti. Ci sarà la possibilità di scegliere tra fasce orarie della durata massima di due ore l’una entro le quali poter consumare il proprio pasto.



Le date della festa:

venerdì 29 ottobre: ore 19 – 22

sabato 30 ottobre: ore 10 – 22, orario continuato

domenica 31 ottobre: ore 10 – 22, orario continuato

lunedì 1 novembre: ore 10 – 22, orario continuato

venerdì 5 novembre: ore 19 – 22

sabato 6 novembre: ore 10 – 22, orario continuato

domenica 7 novembre: ore 10 – 22, orario continuato

Per tutte le informazioni potete contattare:

Gruppo Volontari Mura Pizzighettone

info@fasulin.com

Tel. 320 1643838

fasulin.com