Spoon: inaugurazione ufficiale del nuovo Cocktail Bar a Cremona

È fissata per sabato 30 l'inaugurazione ufficiale di Spoon, il nuovo cocktail bar nel pieno centro di Cremona.

Nella bellissima location in via Bordigallo, Spoon parte alle ore 18 con i festeggiamenti per la sua nuova apertura.

Dalle 19 DJ SET e poi avanti col divertimento, l'ottima birra e i fantastici cocktail targati Spoon.

Non mancare!

Ti servono informazioni?

Chiama 378 0864 113

o scrivi spoon.cremona@gmail.com