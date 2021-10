Mariapia Veladiano alla Fiera del Libro di Cremona con "Adesso che sei qui"

Domenica 31 ottobre alle ore 17.30 saremo in compagnia di Mariapia Veladiano alla Fiera del Libro di Cremona.

La scrittrice ci porterà ad incontrare zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei. Ora Andreina l'assiste affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata. Intorno e insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, che hanno un dono unico nel prendersi cura tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti) e sarà registrata e trasmessa in differita sul canale Facebook della Fiera del Libro.

A corollario dell’esposizione libraria, per tutto il periodo della sua durata e anche dopo, sino al 5 dicembre, saranno trentotto gli eventi in programma: incontri con numerosi autori cremonesi e autori conosciuti a livello internazionale vincitori di importanti premi letterari.

