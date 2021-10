Serata di degustazione: tartufo bianco e nebbiolo di Domenico Clerici

Venerdì 29 ottobre l' Osteria de l'Umbreleèr propone una serata d'eccellenza per gli amanti del tubero più ricercato del mondo:

Tuber Magnatum Pico, sua maestà il tartufo bianco

nella sua stagione migliore una prelibatezza per il palato e per la mente.

Vi proponiamo una serata da non perdere all'insegna del gusto e dello star bene insieme.



Menù degustazione con piatti a base di tartufo bianco e abbinamenti di Nebbioli e Baroli dell'Azienda Agricola Domenico Clerico.

Alla serata saranno presenti Dalmazio Bodini, agente per il territorio di Cremona, e alcuni rappresentanti per l'azienda agricola che insieme al nostro sommelier A.I.S Dante Cerioli ci guideranno nella degustazione per spiegarci al meglio le quattro tipologie di Baroli proposti.



Menu:

Carpaccio all'albese e tartare di Fassona piemontese con tartufo bianco

Tagliolini al tartufo

Risotto al tartufo

Uovo all'occhio di bue con polenta, fonduta e tartufo bianco

Cremoso alla salvia con crumble

Vini abbinati:

Nebbiolo e Barolo Az. Agricola Domenico Clerico

"Capisme-e" - Langhe Nebbiolo

"Barolo" - Barolo del comune di Monforte d'Alba DOCG

"Pajana" - Barolo Ginestra DOCG

"Ciabot Mentin" - Barolo Ginestra DOCG

Prezzo della serata € 100



Come da disposizioni ministeriali per partecipare alla serata sarà necessario esibire Green Pass o Tampone effettuato entro le 48 ore precedenti all'evento.



Info e prenotazioni:

Tel. 0372 830509

Vi aspettiamo!