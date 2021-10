Incontro su Dante e il suo tempo: per una presenza sempre viva

Venerdì 29 ottobre, alle ore 17,

Emanuela Zanesi, già direttore dell’Archivio di Stato di Cremona, proporrà uno sguardo sul mondo dell’epoca di Dante attraverso l'analisi di miniature e disegni acquerellati, immagini dotate di forza comunicativa immediata.

La relatrice intende ricostruire attraverso queste scene un mondo che, contrariamente alla communis opinio di immobilismo, appare produttivo e ricco di energie, capaci di esprimersi in una vasta gamma di attività lavorative e di mestieri volti a una sempre maggiore specializzazione.

Le fonti iconografiche documentano gli spazi e gli ambienti nei quali si svolgeva la vita di artigiani e mercanti, nuove figure che si impongono in questi secoli, e le loro abitudini, permettendo di delineare uno scenario che pone al suo centro l’uomo che lavora, con la sua fatica e i suoi attrezzi, e testimoniando il grande attivismo delle città imperniato proprio sulle attività artigianali e sulle botteghe.

Il quadro che ne risulta permette di aprire uno squarcio affascinante sul sistema socio-economico dei secoli di riferimento e su coloro che vi operavano.

La conferenza fa parte ciclo di incontri “Dante e il suo tempo: per una presenza sempre viva”, pensato e organizzato da Associazione ex allievi del Liceo “Manin” in collaborazione con la delegazione cremonese AICC.

L’incontro si terrà in presenza fino ad esaurimento dei posti (disponibili in toto) nella Sala Puerari del Museo Civico, piano terra, con accesso consentito solo con mascherina e green pass e, contemporaneamente, anche online.

Il link per la connessione è lo stesso degli incontri precedenti. Chi non lo possedesse può riceverlo mandando una e-mail all’indirizzo exalunnimanin@yahoo.it o telefonando al n° 3423635618.

Gli incontri sono aperti sia a docenti e studenti, ai quali, se iscritti e presenti al corso (come sempre gratuito), sarà attribuito un attestato di frequenza al termine del ciclo, sia a chi fosse interessato al tema.