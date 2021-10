Conferenza: la retinopatia diabetica e le ultime tecniche

La retinopatia diabetica

Dalla prevenzione alle più recenti terapie

Conferenza presso Adafa

Sabato 30 Ottobre alle ore 17.30

La retinopatia diabetica è la più importante complicanza oculare del diabete mellito e costituisce, nei paesi industrializzati, la principale causa di cecità legale tra i soggetti in età lavorativa.

Analizziamo meglio questa patologia per scoprire come prevenirne comparsa ed evoluzione grazie alle ultime tecniche diagnostiche e terapeutiche.

Dott. Andrea Antonioli

Medico Chirurgo

Specialista in Oftalmologia

Nato a Cremona e laureato a pieni voti in medicina e chirurgia nel 2014 presso Università degli Studi di Parma, ha maturato esperienza in medicina di base sul territorio cremonese prima di dedicarsi all’oculistica e quindi specializzarsi con lode in Oftalmologia presso Università Politecnica delle Marche – sede gemellata di Perugia.

È attualmente in servizio come oculista a Cremona in due strutture in convenzione con il SSN (Figlie di San Camillo e ambulatorio medico Contact) e a Piacenza in un centro chirurgico d’eccellenza privato (Istituto Oftalmologico Laser – Dr Lodigiani).