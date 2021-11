Visita alla chiesa di Sa Michele Vetere e al quartiere delle Mura

a cura del Club di Territorio T.C.I. di Cremona

Secondo la tradizione San Michele sarebbe il primo luogo di culto cristiano della città, costruito dopo la totale distruzione di Cremona avvenuta nel 603 ad opera del re longobardo Agilulfo.

Fu la consorte, la pia regina Teodolinda, che fece erigere una piccola chiesa in onore di San Michele arcangelo, santo protettore dei longobardi. Edificata nel VII secolo, la piccola chiesa fu poi ampliata e rinnovata nel XI secolo e nonostante le trasformazioni e i successivi rifacimenti ottocenteschi rimane un bell'esempio di romanico lombardo con la sua architettura in cotto rosso.

Dell'edificio longobardo sono rimasti i cinque capitelli conservati nella cripta, straordinari per la loro essenziale e rude espressività. La zona dove è collocata la chiesa era nel VII secolo ancora esterna alla cinta muraria romana e si trovava lungo l'importante via Postumia (oggi corrispondente a via Gerolamo da Cremona) così come la vicina (e per molti versi gemella)

chiesa di San Lorenzo, primo insediamento cristiano in Cremona in epoca tardoromana.

Nell'interno a tre navate, con presbiterio sopraelevato, si ammirano dieci esili colonne con capitelli romanici, lacerti di affreschi duecenteschi nelle navate laterali e nel catino absidale il "Giudizio Universale" affrescato nel XIII secolo, di viva espressività nella sua terrifica immediatezza.

Degni di attenzione il trittico dipinto nel 1568 da Bernardino Campi, la "Crocifissione" di Giulio Campi del 1571 proveniente dalla distrutta chiesa di San Domenico e le ante d'organo di Alessandro Pampurino realizzate nel 1508.

