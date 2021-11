Molte novità con incontri in presenza trasmessi anche in differita fino al 5 dicembre

Dal 15 ottobre al 7 novembre in Galleria 25 Aprile l'edizione autunnale della Fiera del libro

Alla Fiera Autunnale del Libro di Cremona

Sabato 6 novembre alle ore 17.30 Claudio Ardigò presenterà un altro doppio incontro.

Teresa Mariniello, architetto di origine campana, ci parlerà della raccolta di racconti Se così deve essere, in cui le storie o i personaggi del passato si incuneano nel presente della narrazione anche nella forma verbale, come a indicare una sorta di contemporaneità degli avvenimenti.

Luigi Mascheroni, giornalista nella redazione Cultura de “Il Giornale” e docente di Giornalismo culturale all'Università Cattolica di Milano, ci racconta il suo ultimo lavoro Libri. Non danno la felicità (tanto meno a chi non li legge).

«I libri e la lettura non rendono migliori. Se fosse così le persone più colte sarebbero sempre un esempio di moralità».



La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti) e sarà registrata e trasmessa in differita sul canale Facebook della Fiera del Libro.

A corollario dell’esposizione libraria, per tutto il periodo della sua durata e anche dopo, sino al 5 dicembre, saranno trentotto gli eventi in programma: incontri con numerosi autori cremonesi e autori conosciuti a livello internazionale vincitori di importanti premi letterari.

