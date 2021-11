Passeggiata fotografica alla ricerca del foliage autunnale nel borgo

Sabato 6 novembre

Il borgo di Castell’Arquato è incantevole in ogni stagione, ma in autunno succede qualcosa di davvero speciale: le foglie degli alberi antichi, dei rampicanti, delle piante decorative nei giardini si tingono di mille sfumature dal giallo, all’arancione al rosso intenso.

Mentre vi raccontiamo la storia del borgo e dei monumenti, ci inoltriamo nei vicoli alla ricerca degli angoli più pittoreschi e fotogenici, tra giardini segreti e alberi multicolore, a prova di Instagram anche senza filtri.

Prima di salutarci, un brindisi in Enoteca Comunale con i vini della Val d’Arda.

Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato (IAT Piazza Municipio)

Partenza: ore 16.00.

Durata: 1 ora e 40 minuti circa.

Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive

Costi: € 15,00 a persona (include brindisi in Enoteca Comunale)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20 persone.

I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina (da usare al momento del ritrovo, in alcuni punti, a discrezione della guida, dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale minima e in Enoteca Comunale).

Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno.

I partecipanti dovranno avere il Green Pass.

Gli organizzatori si riservano di annullare o rimandare l'evento in caso di maltempo.

In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.§



Per informazioni:

Tel. 0523 803215

iatcastellarquato@gmail.com

www.castellarquatoturismo.it



Parcheggi Vicini: 3- 4 via Pontenuovo