Visita guidata e lezione-concerto a Palazzo Mina Bolzesi

Non perdetevi il prossimo appuntamento per

Dimore Storiche Cremonesi

a cura di Target Turismo:

vi aspetta il secondo incontro

dedicato alla musica romantica per pianoforte:

Musica a Palazzo Mina Bolzesi Academia Cremonensis

Domenica 7 novembre

L'incontro sarà dedicato alla figura di Franz Peter Schubert.

Nello splendido salone con gli affreschi di Giuseppe Diotti e il pianoforte ottocentesco alle 16.30 il maestro Porcelli eseguirà e spiegherà brani del grande compositore.

La lezione-concerto del prof. Federico Porcelli, affermato musicista che si è esibito in molte città italiane, come pianista solista e in formazioni cameristiche e anche come direttore di coro, è rivolta a tutti gli amanti della musica romantica per pianoforte.

Costruito nel 1828 su progetto dell’architetto milanese Simone Cantoni, palazzo Mina Bolzesi è unico nel suo genere a Cremona perché rappresenta l’espressione solenne e monumentale dello stile impero, decorato elegantemente nella facciata in marmo grigio con colonne corinzie, statue e bassorilievi.

Al piano nobile si sussegue una serie di sale di rappresentanza di grande eleganza e ricchezza decorativa.

Il palazzo è sede dell’Academia Cremonensis, prestigiosa scuola privata di liuteria e archetteria che promuove con corsi e workshop il saper fare liutario e la tradizione cremonese.

Lezione-concerto: ore 16,30.

Costo: € 20.

Visite guidate al palazzo: ore 15 e 18.

Costo: € 15.

Prenota:

tel. 0372407081

mob. 3476098163

info@targetturismo.com

Prenota online