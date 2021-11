Viaggio sentimentale nella Cremona dei desideri. Presentazione del libro di Roberto Fiorentini

Domenica 7 novembre ore 17:00, al Lord Cafè sarà presentato il libro di Roberto Fiorentini

"Viaggio sentimentale nella Cremona dei desideri"

che non è un volume di storia.

Non è una collezione di tradizioni cremonesi.

Non è neppure una guida turistica della città. Non vuole esserlo. La guida ha un sapore didascalico, didattico e freddo. Si limita all’impersonale ed è precisa fino alla noia. Il Viaggio ha sapori e gusti diversi. Allegro e malinconico. Ironico e picaresco. Dotto e fantastico.

I quadri, in dieci tappe, si susseguono e si arricchiscono di ricordi, sentimenti, partecipazione emotiva, ammirazione per la vita che scorre.

Il viaggio inizia dal quartiere dove l’autore è nato. Termina a fianco della Cattedrale.

Segue l’immaginaria linea rossa delle mura della città.

Vicende umane che hanno segnato la vita dell’autore come quella di questa comunità.

È un passato che riaffiora e mai dimenticato.

Rispunta come ‘vissuto’ e contemporaneamente è faro per il presente e, ancora di più, via da seguire nel futuro.

Bisogna mantenere la ‘barra’ diritta. Non ci si può perdere nella tempesta del tempo attuale che tende a rimuovere valori mai negoziabili come la democrazia, la libertà, la solidarietà, la cultura e l’amore per l’arte in tutte le sue forme.

Per descrivere tutto questo è stato scelto un tono ‘minore’ che non è sinonimo di inferiorità.

Al contrario è cifra esistenziale della città di Cremona.

Un’infinita processione di uomini e donne semplici, di piccoli e grandi artisti, di personaggi storici più o meno conosciuti, accompagna il ‘viandante’ nel peregrinare tra le mura ‘domestiche’.

Evento su prenotazione:

Libreria del Convegno: tel. 037232234

Lord Caffè: Tel. 037230616