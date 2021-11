La scuola per l’ambiente. Conferenza online aperta a tutti

I lunedì virgiliani – La scuola per l’ambiente 3° edizione online

su piattaforma Microsoft Teams dell’IC Cremona2

ciclo di conferenze aperte a docenti, studenti e cittadini

Lunedì 8 novembre Ylenia Guerra, dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, avvocanto amministrativista, esperta di diritto ambientale, affronterà il tema:

L’ambiente nella Costituzione.

Modifica dell’articolo 9.

I Lunedì virgiliani sono tornati con la terza edizione che però si terrà online.

Sarà necessario iscriversi e sarà possibile farlo per l’intero ciclo di conferenze oppure per le singole lezioni; in quest’ultimo caso è possibile iscriversi compilando il form entro le ore 12 del sabato precedente la conferenza. Compila il modulo che trovi al seguente link: ISCRIVITI QUI

In seguito verrà inviato l’indirizzo Microsoft Teams per seguire la conferenza.

La partecipazione alle singole conferenze varrà come formazione.

L’attestato di frequenza verrà rilasciato su richiesta.

Contatti:

Segreteria IC Cremona Due:

tel. 0372 28270

cric824007@istruzione.it