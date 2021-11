Finalmente torna la Festa del Torrone! La festa più dolce dell'anno

Finalmente torna a Cremona la festa più dolce e golosa dell'anno!

Da sabato 13 a domenica 21 novembre

venite ad assaporare un'edizione strepitosa

della Festa del Torrone

entrata ormai nella tradizione della città.

Per tutta la durata della festa, tra le vie e le piazze del bellissimo centro storico di Cremona, saranno presenti produttori di torrone, cioccolato e dolci proveniente da tutta Italia per il vostro shopping goloso. Approfittatene per iniziare ad acquistare i regali di Natale!

Il centro storico si trasformerà in un grande salone del gusto, in cui le migliori gourmandises verranno proposte gratuitamente in percorsi di degustazione delle prelibatezze del territorio nei negozi storici della città!

Tantissime le visite guidate per andare alla scoperta della Cremona quattrocentesca della favola di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, signori di Cremona.

E poi ci sarà il Trenino Sperlari, che accompagnerà i visitatori per le vie della città fino al fantastico mondo dello Store Sperlari; laboratori per bambini, showcooking, sculture, la celebre infiorata in piazza del Comune che quest'anno sarà dedicata a Dante Alighieri, e molto molto altro.

Scopri il programma dettagliato giorno per giorno e tutte le informazioni per la prenotazione degli eventi su

festadeltorrone.com

e sulla pagina facebook della Festa del Torrone!