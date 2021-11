Premio Ambasciatore del Gusto della Festa del Torrone ad Andrea Tortora

Domenica 14 novembre

la Festa del Torrone incorona

il suo nuovo Ambasciatore del Gusto:

Andrea Tortora



La premiazione avverrà alle ore 15.00 presso il PalaTorrone ai Giardini di Piazza Roma.

Figlio di pasticceri alla quarta generazione e con un curriculum internazionale lo Chef Pasticcere Andrea Tortora riceverà quest’anno il premio “Ambasciatore del Gusto” delle Festa del Torrone.

Per anni alla guida della pasticceria del ristorante St. Hubertus, conseguendo nel 2018 la terza stella Michelin come chef pasticcere, ha dato vita al suo progetto AT Pâtissier, la personale collezione di Grandi Lievitati d’Autore.

In questa occasione lo Chef sarà intervistato da un giornalista e racconterà alcuni episodi salienti della sua esperienza nell’ambito della pasticceria.

Al termine ci sarà uno show cooking del Pastry Chef e una degustazione per tutti i presenti.

Per informazioni e prenotazioni:

partecipafestadeltorrone@gmail.com entro l'11 novembre.