Spettacolo teatrale "L'urlo del Contrabasso" scritto e interpretato da Alceste Ferrari

Prosegue al Teatro Filo la rassegna Acrobati(che) Poeti(che), giunta al sesto appuntamento in un crescendo di attenzione e apprezzamento del pubblico. Va segnalato, purtroppo, il forfait - dovuto ad una indisposizione dell’interprete - dello spettacolo Shock in my town previsto questa settimana.

Torna pertanto lunedì 15 e martedì 16 novembre, alle ore 21, L’urlo del Contrabbasso scritto e interpretato da Alceste Ferrari, in scena assieme al contrabbassista Jacopo Sgarzi, spettacolo che aveva aperto la rassegna a ottobre.

Omaggio al famoso lavoro di Patrick Suskind, nella figura del contrabbassista oppresso tra l’irrilevanza pubblica del proprio ruolo in orchestra (e nel mondo) e un innamoramento assolutamente impossibile, Alceste Ferrari mette in scena le surreali fantasie e frustrazioni di un personaggio quanto mai reale e rumoroso. Come il suo contrabbasso.

Perché un contrabbassista di fila dell'orchestra di Stato è un artista o un impiegato?

E un contrabbassista innamorato di una soprano che melodie potrà suonare con lei, a che musica potrà aspirare nella vita?

Come afferma il personaggio, “pensare (…) è una cosa troppo difficile perché si possa fare da dilettanti…”

“Un'orchestra, quindi, è e deve essere una struttura articolata secondo una severa gerarchia e, in quanto tale, rappresenta l'umana società. Non un'umana società a caso, ma semplicemente l'umana società!”

“Acrobati(che) Poeti(che)” è un progetto proposto da Alceste Ferrari per A.C. RETABLO a cui il Comune di Cremona ha dato il proprio patrocinio e collaborazione.

Retablo si contraddistingue fin dalla sua fondazione, nel 1989, per un'offerta artistica di valore indirizzata all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali implementandoli al territorio per i quali specificamente venivano inventati.

Uno dei bisogni basilari a cui risponde il progetto è ricongiungersi a un senso, un’utilità profonda del teatro, partendo dalle esigenze, dalle caratteristiche, dalle tipicità e dalle contraddizioni di un luogo.

disseminAzioni vuole "dimorare" nel territorio, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l'area cremonese e lombarda nell’ambito del teatro contemporaneo e di ricerca.

Prenotazioni al 335.8423496. Obbligo di Green Pass.