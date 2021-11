L'Opera si Rivela: Il Trovatore. Guida all’ascolto

L’Opera si rivela

L'appuntamento è per domenica 14 novembre con Il Trovatore, dramma in quattro atti di Giuseppe Verdi che andrà in scena al Teatro Ponchielli il 18 e 20 novembre.

L’incontro vede la presenza del direttore d’orchestra Jacopo Brusa e del regista Roberto Catalano.

Moderatrice Alice Altavilla del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (Sede di Cremona).

L’incontro è ad ingresso libero.