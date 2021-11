Mezza di Crema, una domenica di corsa per tutti!

Torna la Mezza Maratona di Crema, che il 14 novembre ritroverà il suo posto nel calendario nazionale Fidal dopo la forzata cancellazione dello scorso anno.

Si festeggerà un traguardo importante, quello della 15esima edizione, per una gara che ormai da tempo non è più solo una mezza maratona ma un appuntamento podistico in grado di soddisfare ogni palato, grazie anche al territorio cremasco con tracciati ampi, piatti e che garantiscono anche l’appagamento degli occhi.

Oltre alla sfida sui 21,097 km, il programma della giornata offrirà infatti anche la gara sui 10 km che dal 2019 ha una doppia valenza, sia agonistica con il nome di 10 Km Città di Crema che non competitiva, l’ormai famosissima Marian Ten appuntamento fisso per i podisti lombardi e non solo che non guardano alla classifica quanto al piacere di correre in compagnia.

Non va però dimenticata la Enercom Crema Kids Run, interamente dedicata ai più piccoli (con un numero massimo di 300 adesioni) su distanze diverse, che si svolgerà al sabato pomeriggio di vigilia.

Confermato il percorso di gara che interessa non solo il centro storico di Crema, ma anche i comuni limitrofi di Capergnanica, Passarera, Cascine San Carlo, Zappello e Bolzone.

Epicentro della manifestazione sarà come sempre Piazza Garibaldi, da dove verrà dato il via alle ore 10:00 per la mezza mentre la 10 km scatterà alle 8:30.

La gara sui 21,097 km varrà anche quale Campionato Provinciale Fidal per le categorie assolute. La manifestazione si svolgerà seguendo i protocolli sanitari in vigore e utilizzo della mascherina per i primi 500 metri. Ricordiamo che tutti gli iscritti dovranno presentarsi alla partenza muniti di autocertificazione Covid e Green Pass.