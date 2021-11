Al Caffè Letterario lo scrittore Roberto Pazzi e il suo “Hotel Padreterno”

L'appuntamento è per lunedì 22 novembre alla sala Bottesini del teatro San Domenico di Crema, con inizio alle 20,45 e ingresso libero fino a esaurimento dei posti (per entrare è necessario esibire il Green pass).



L'autore converserà con il giornalista Riccardo Maruti e, come da tradizione è previsto l'accompagnamento musicale di due giovani talenti cremaschi: Chiara Marinoni e Matteo Bacchio.

Come per tutte le manifestazioni del Caffè Letterario, anche questa è stata resa possibile dal contributo delle aziende che sostengono l’associazione culturale: Associazione Popolare di Crema per il territorio, Banca Cremasca e Mantovana, Sparkasse, Comitato Soci Coop di Crema, libreria La Storia di Crema, il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Teicos di Pandino e, naturalmente, la Fondazione San Domenico che ospita gli appuntamenti.

