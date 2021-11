Il duo Mombao protagonista della serata Live@Fico

È il duo Mombao il protagonista del secondo appuntamento della stagione live dell’Antica Osteria del Fico (via Guido Grandi).

Il duo sarà sul palco del locale lunedì 15 novembre a partire dalle 21,30.

I Mombao sono un duo formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci della Centrale Elettrica, ha collaborato con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso).

Il loro è un progetto coinvolgente e originale, a metà fra una performance e un concerto: i due performer mescolano canzoni inedite in diverse lingue a canti popolari provenienti da diverse culture riarrangiati in chiave rock elettronica.

La performance avviene al centro della sala, con i due musicisti coperti di argilla e body paint, circondati dal pubblico. La radice popolare del progetto permette ai Mombao di avere un carattere transterritoriale e di avere presa anche su culture diverse. La performance che ne consegue è un rituale mistico in chiave rock/elettronica in cui il pubblico viene coinvolto e trascinato per passare da uno stato di grande concentrazione e ascolto ad un ballo liberatorio.

Nel 2021 hanno partecipato ad XFactor, arrivando fino agli Home visit e ottenendo un ottimo riscontro dai giudici, dalla critica (Rolling Stone, Rockit) e dal pubblico.