Il Viaggio del Liuto con il maestro Peyman Kafshdoozha (liuto e setar)

Il maestro Peyman Kafshdoozha inaugura gli eventi dell’Associazione Marc’Antonio Ingegneri e della Scuola Diocesana di Musica Sacra “Dante Caifa”

Domenica 21 novembre alle ore 16.30 prende il via la programmazione di eventi promossi dalla Associazione Marc’Antonio Ingegneri presso la Chiesa del Foppone (via Foppone 1/A) a Cremona. L’obiettivo è di valorizzare e far conoscere l’attività musicale svolta dalla Scuola Diocesana di Musica Sacra “Dante Caifa” nella nuova sede ospitata nello scrigno settecentesco della ex Chiesa dei San Facio detta del Foppone.

Il maestro Peyman Kafshdoozha eseguirà un prezioso programma dedicato alla letteratura barocca per liuto e offrirà la possibilità di ascoltare il suono di strumenti tradizionali persiani quali il setar – antico strumento della famiglia dei liuti.

Programma del concerto:

Alessandro Piccinini (1566 - ca. 1638)

Toccata XX

Passacaglia

Chiaccona Marionacalla vera Spagnola

Girolamo Kapsberger (ca. 1580 - 1651)

Toccata I

Toccata V

Gagliarda X

Giovanni Zamboni (sec. XVII)

Sonata 9 (Preludio, Allemanda, Giga, Sarabanda, Gavotta)

Improvvisazione su Dastgâh Shur

Valida occasione anche per visitare e conoscere la Chiesa del Foppone, che dopo periodi di chiusura, torna ad essere accessibile al pubblico nella nuova funzione di sede didattica per i corsi di musica della Scuola Diocesana di Musica Sacra gestiti dalla Associazione Marc’Antonio Ingegneri.

Lo stesso maestro Peyman Kafshdoozha è docente di chitarra e liuto presso la Scuola e con entusiasmo ha aderito al progetto di promuovere la conoscenza delle attività svolte: è quindi in fase di definizione un cartellone che prevede un evento musicale con cadenza mensile nel corso dell’anno scolastico.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventbrite.it oppure al numero 391 3074718 e nel rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria Covid-19.