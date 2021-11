“Opera Minima” della Compagnia Can Bagnato , uno spettacolo di clown musicale

Inizia domenica 21 novembre alle ore 17 al Teatro Comunale di Casalmaggiore la rassegna “A teatro con la famiglia”, con lo spettacolo “Opera Minima” della Compagnia Can Bagnato, di e con Valentina Musolino e Eugenio Di Vito, selezione In-Box 2020.

Uno spettacolo di clown musicale, teatro fisico e visuale, che gioca con i clichè dell'opera lirica toccando la delicatezza e la comicità dei desideri umani.

Un'elegante signora si annoia nella sua ca­mera e, mentre il suo colf pulisce e ripulisce il mobilio, sogna di diventare una grande diva d’opera. Ma vivere nel mondo dei sogni ha i suoi rischi: l’immaginazione potrebbe di­ventare talmente reale da sfuggire di mano. Ecco quindi che tutto si trasforma: la signora, il suo colf, l'intero mobilio e persino il pubblico!

Le scenografie ricreano l'ambiente di un soggiorno antico ed elegante e durante lo spettacolo si evolvono in elementi che riguardano l'opera: il sofà ruota creando diversi fondali, la specchiera diventa un'orchestra, il comodino un leggio e il toro della scena della Carmen, i paralumi reagiscono accendendosi e spegnendosi e l'arazzo viene modificato con elementi scenografici più piccoli.

I personaggi sono due clown contemporanei che ci mostrano costantemente il gioco dell'essere in scena e i sentimenti con i quali la affrontano. Con il loro immaginario creano scene surreali perfettamente logiche, mettendo alla luce le dinamiche delle relazioni interpersonali e i sentimenti universali in cui tutti si riconoscono, creando quel senso di umanità condivisa e possibilità di riscatto attraverso il gioco, tipica del clown teatrale.

A partire dalle loro esperienze di teatro, danza e canto, Eugenio Di Vito e Valentina Musolino nell'aprile 2011 creano lo spettacolo “Noeppo”, iniziando il progetto di creazione e sperimentazione performativa Can Bagnato che porta avanti una ricerca espressiva e pedagogica che, partendo dalla relazione con il pubblico, fonde i linguaggi del canto, della danza e del clown giocando con le sfumature del poetico e del comico. Questa ricerca si concretizza in spettacoli, performances e laboratori, creati in collaborazione con molti artisti e compagnie.

Lo spettacolo è adatto per bambini dai 3 anni di età.

Biglietti

Ingressi: 5,00 Euro (Under 12) - € 10,00 Euro (adulti).

Biglietteria: nei giorni di spettacolo, dalle ore 16, al Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 200434)

Ingresso con Green Pass.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0375 284496 - csc@comune.casalmaggiore.cr.it