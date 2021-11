Stradeparallele una mostra fotografica dedicata a Shamsia Hassani, street artist Afghana

La voce di Shamsia Hassani si potrà sentire (o meglio, vedere) anche a Cremona, grazie alla mostra #Stradeparallele organizzata dalla Conferenza provinciale Donne Dem e dalla Segreteria provinciale del PD, nella rappresentanza Diritti e Pari Opportunità, in collaborazione con il Coordinamento Donne Dem di Ivrea e il patrocinio dell’Amministrazione provinciale.

L’appuntamento è nell’ex chiesa di San Vitale da sabato 20 novembre (con inaugurazione alle 17) a venerdì 26, in una settimana che non a caso include la Giornata mondiale della violenza contro le donne.

«L’arte cambia la mente delle persone e le persone cambiano il mondo», ha scritto l’artista sull’home page del suo sito.

Gli orari di apertura della mostra sono tutti i giorni dalle 9 alle 12 e la domenica anche dalle 15 alle 19.

L'accesso della mostra è subordinato al controllo del green pass.

L'ARTISTA:

Nata in Iran nel 1988, dove i suoi genitori erano emigrati a causa della guerra, Shamsia Hassani è rientrata in Afghanistan nel 2005, ha studiato arte all’Università di Kabul, dove è poi divenuta professore associato di scultura, e si dedica alla street art dal 2010. È la prima street artist afghana. I suoi lavori, con soggetto quasi sempre donne, spesso rappresentate senza la bocca, si rincorrono tra le strade di kabul, dove ora si è nascosta in un luogo sicuro. «Voglio colorare i brutti ricordi della guerra», ha raccontato Hassani in un’intervista alla rivista online Art Radar.