Aperitivo in musica con NUma alla Caffetteria Fuori Porta

In occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, l' Associazione Donne contro la Violenza comunica che Venerdì 19/11 dalle ore 18 sarà presente presso la Caffetteria Fuori Porta in via Matteotti 14 a Crema per promuovere la campagna tesseramento 2022. Per l'occasione è stato organizzato un Aperitivo in musica con NUma. E' gradita la prenotazione al numero 0373 22731

Le iniziative dell'Associazione per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE proseguiranno poi:

Giovedi 25/11 Giornata di sensibilizzazione all’Ipercoop di Crema in collaborazione con Comitato Soci Coop di zona Crema

Giovedi 25/11 dalle 19 alle 22 a Castelleone presso il Cactus Cafè aperitivo in musica a sostegno delle attività dell’Associazione e presentazione agenda 2022.

Venerdi 26/11 alle 20.45 a Vailate presso il locale “A modo mio” seconda edizione “No woman no cry” serata di musica al femminile e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Domenica 28/11 ore 18 sala Pietro da Cemmo, Centro culturale S. Agostino a Crema, con lo spettacolo teatrale “Ad alta voce”; ricordi, racconti, rinascite di e con Roberta Correale.

Ingresso gratuito con donazione. Iniziativa in collaborazione con Rete Con-tatto.

Domenica 28/11 alle ore 16 aderiamo all’iniziativa di sensibilizzazione della Consulta Pari Opportunità di Casale Cremasco presso l’oratorio parrocchiale.