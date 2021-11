"El cantoon del dialet: da radio Cremona al giornale La Provincia. Storia e tradizione di casa nostra. Relatrice Mariagrazia Teschi

Mariagrazia Teschi, giornalista de "La Provincia di Cremona e Crema", sarà relatrice per l'ultimo incontro della rassegna Giornalismo al femminile plurale, raccontare l'oggi attraverso fatti, pensieri ed emozioni" .La rassegna cura di Cele Coppini è organizzata dall’ Adafa - Amici dell'Arte Famiglia Artistica, presso la sede dell’associazione, in via Palestro.

Teschi in occasione dell'appuntamento a Casa Sperlari si occuperà di "El cantoon del dialet: da radio Cremona al giornale La Provincia. Storia e tradizione di casa nostra".

Info & Prenotazioni: www.adafa.it