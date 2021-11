Incontro organizzato dal Soroptimist Club Cremona con i giornalisti e reporter Francesca Morandi e Marcello Pastonesi "IL CORAGGIO DELLE DONNE AFGHANE DIAMO LORO VOCE" che si terrà mercoledì 24 novembre 2021, ore 18.00 presso la Sala Consiliare della Fondazione Città di Cremona Palazzo della Carità, Piazza Giovanni XXIII n. 1 a Cremona.

L'incontro si inquadra nell'ambito della CAMPAGNA ORANGE THE WORLD 2021 25 novembre – 10 dicembre 2021- 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere.

Marcello Pastonesi è un fotografo e regista di documentari. Ha studiato politica e storia delle relazioni internazionali all’Università di Genova, giornalismo alla London School of Journalism e geopolitica all’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Il suo lavoro si concentra principalmente su tematiche sociali e affari esteri. Era in Afghanistan a fine agosto ed è stato testimone dell’evacuazione dall’aereoporto di Kabul e della disperazione di chi è rimasto.

Francesca Morandi, giornalista de La Provincia di Cremona e Crema e del Corriere della Sera, è stata una dei 7 giornalisti italiani ospiti dell’Esercito Italiano durante la missione ISAF VIII; nel 2006 ha fatto tappa prima a Kabul e poi ad Herat documentando le prime, timide speranze di ricostruzione democratica del Paese.

L'accesso alla sala sarà consentito dietro presentazione del Green Pass.