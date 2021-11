Presentazione del nuovo thriller del cremonese Nicola Lupi

La galleria Il Triangolo ospiterà

domenica 21 novembre alle 17,30

la presentazione del volume

Il mistero della contessa Manna

il nuovo thriller di Nicola Lupi,

ingegnere cremonese con la passione per la scrittura,

ambientato nelle campagne di Robecco d’Oglio.

L'autore converserà con il critico Claudio Ardigò, introduce Michela Cotelli.

È una notte d’estate quando, nei pressi dell’antico cimitero della Pieve di Grumone, viene trovato il cadavere della giovane e bellissima Maria Visconti, abbandonato in un campo di erba medica e martoriato dai colpi degli zoccoli di un cavallo. La comunità del paese è sconvolta dall’accaduto e il maresciallo Antonio Mancino è incaricato delle indagini sull’efferato omicidio. Ma non sempre tutto è come appare.

Ingresso con Green pass.

iltriangoloartgallery.com