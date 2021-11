"Un lungo filo... azzurro! Storie di e del Grande Fiume" con cena a tema

S.S. DLF Cremona presenta

"Un lungo filo... azzurro! Storie di e del Grande Fiume"

Per viaggiare tra arte, storia, tradizioni e leggende del fiumePo

sabato 27 novembre, ore 18:30 presso la sala polivalente della società sportiva.



Il filo rosso è sinbolo di qualcosa che unsice, nel nostro caso è il fiume Po e il filo diventa azzurro.

Un viaggio tra storia, arte, società, miti e leggende del fiume Po, dalla sorgente alla foce, con particolare attenzione al territorio di Cremona.

A seguire cena a tema "Il fiume Po".

La prenotazione è obbligatoria:

per l'evento, in segreteria o al numero 0372 25492

per la cena, al bar o whatsapp al numero 337 1042306

Per ulteriori informazioni:

segreteria@canottieridlfcremona.it

facebook

Evento a cura di CrArt Cremona Arte e Turismo