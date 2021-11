Spettacolo "Il Negromante…in cucina tra stracci, setacci, spezie e mollene di pane"

Cremona

Microfestival di musica antica e teatro

dal 26 al 28 novembre 2021

venerdì 26 novembre ore 21,00

Teatro Monteverdi

Il Negromante…

in cucina tra stracci, setacci, spezie e mollene di pane



Testo di Roberto Cascio

Olimpia, un cantore: Naoko Taghinaki

Marcella, un cantore: Marcella Ventura

Santuccio, cantore: Jiangchen He

Niccolò, un cantore: Niccolò Roda

Benuccia, un musico: Anna Giuseppina Mosconi

Angela, un musico: Angela Troilo

Rufino, un musico: Roberto Cascio

In una fredda serata di gennaio la servitù di Messer Lodovico si appresta a preparare la cena.

Messer Lodovico ha incaricato Rufino, il capocucina e il capocomico, di istruire i servi (ad uno stesso tempo commedianti, cuochi, stallieri, vivandieri e musicanti) di impersonare i soggetti del suo Negromante, una vecchio testo (da quanto Rufino legge in una lettera indirizzata al Papa, inaspettatamente trovata tra le pagine della commedia) ripreso per essere allestito a Roma il mese successivo, per il tempo di Carnevale. I servi si trovano così a dover provare, tra pentole, vivande e fumi di cucina, le parti di Iachelino, il negromante, o di Fazio, il padre di Lavinia (segretamente sposata a Cintio) della balia, della fantesca, di Nibbio e di Camillo Pocosale, pocosale in zucca. Appunto! Rufino decide cosa fare tra gli atti della commedia e anche con quali intermedi allietare le attese tra una portata e l'altra dell'imminente cena.

I servi-maniscalchi-cuochi-commedianti-musicanti sono espressione di un mondo semplice, a volte grossolano, ma arguto e capace; la ciurma cuciniera tra giochi onomatopeici, indovinelli e facezie, filastrocche ingannevolmente oscene, balli e canti si trova a proprio agio sia nella confusa e vociante atmosfera di un mercato che tra le ricercate intonazioni delle rime dell'Orlando Furioso.

Ingresso libero fino al raggiungimento del numero previsto.

Obbligo di green pass e mascherina.

È gradita la prenotazione:

tel. 0372 407768; museo.storianaturale@comune.cremona.it

tel. 0372 407081; info.turismo@comune.cremona.it

