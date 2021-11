Spettacolo: Il Raggiratore. Liberamente tratto dal testo di Carlo Goldoni

Cremona

Microfestival di musica antica e teatro

dal 26 al 28 novembre 2021

Domenica 28 novembre

ore 17.00

Teatro Monteverdi

Il Raggiratore

liberamente tratto dal testo di Carlo Goldoni

La presente Commedia, di tre atti in prosa, fu rappresentata in Venezia nel Carnovale dell’anno 1756.



Personaggi e interpreti

Il CONTE NESTORE che poi si scuopre Pasquale, Marco Muzzati

CARLOTTA di lui sorella, Angela Troilo

Don ERACLIO povero superbo, Roberto Cascio

Donna CLAUDIA sua moglie, Donatella Ricceri

Donna METILDE loro figliuola, Maria Chiara Pazzaglia

JACOPINA cameriera, Anna Mosconi

ARLECCHINO uomo di piazza, goffo e scaltro, Andrea Fusari

Il DOTTORE MELANZANA procuratore, Antonio Miliani

CAPPALUNGA trafficante impostore, Nerio Bonvicini

Messer NIBIO padre del finto Conte, Alessandro Fanti

SPASIMO servitore, Niccolò Roda

Contessa CLEO Maria Cleofe Miotti

Cav. BRUNO Bruno Tommasini

Maria Cleofe Miotti, mandolino;

Anna Mosconi, basso di viola;

Roberto Cascio, arciliuto.

Musiche di scena e in scena. Movimenti dalle Sonate a mandolino solo e basso continuo di Gervasio, Scarlatti, Barbella, Vaccari.

Con la partecipazione di Niccolò Roda in Forniti appena i lucidi intervalli di Carlo Donato Cossoni.



La Scena si rappresenta in Cremona.

Il Raggiratore di Carlo Goldoni, stampata a Venezia nel 1758, fu rappresentata per la prima volta, nella stessa città, nel Teatro di San Luca il 19 gennaio 1756. Negli anni seguenti, nonostante le perplessità e le critiche che suscitò (Goldoni fu anche accusato di aver plagiato Le glorieux di Destouches, nome d'arte di Philippe Néricault, pubblicato nel 1732),venne tradotta in tedesco e portoghese. L'accoglienza riservata alla commedia fu davvero poco lusinghiera. Nel codice Correr c'è un irriverente e spietato anonimo sonetto in lingua veneta sopra la Commedia intitolata il Raggiratore del celebre

Sig. Dr. Carlo Goldoni

Dottor, l’è fatta e l’ave fatta vu

…….

come el gato scondela

tra le cenere accio ch’el mondo no la veda

più….

E non finì qua perchè durante la dominazione napoleonica la commedia venne censurata.

Tuttavia, ebbe alterna fortuna, anche se si può quasi dire che in epoca ottocentesca la sua sopravvivenza fu dovuta alla buona riuscita del personaggio di Carlotta: una strampalata figura di impacciata contessa quanto di genuina contadina. Al personaggio di Carlotta, sorella del Conte Nestore, il Raggiratore, si devono le ottocentesche riprese del testo.

Per meglio attrarre il pubblico alle scene non si esitò, sfruttando la notorietà del personaggio di Carlotta, ad alterare il titolo dell'opera tanto che nell'anno 1828 a Modena, andò in scena una riduzione del testo del Raggiratore, col titolo di La

contessa villana oppure anche, in altra riduzione, col titolo de Il Raggiratore ovvero la Villana finta.

Tuttavia nella sua prefazione Goldoni ne fa una accorata difesa.

Dopo aver notato, non senza una certa ironica scaramanzia, che tre commedie (tra quali appunto Il Raggiratore) succedute ad altrettante commedie "orientali", (soprannominate da lui stesso come le Sorelle Asiatiche: Arcana in Zulfa, Sposa persiana e Arcana in Ispahan) non riuscirono a recare utile ai Comici, diletto al Pubblico e decoro al Poeta, rivendica che la commedia è stata bene accolta e più volte replicata in Mantova e Milano e in Roma fece addirittura la fortuna di un teatro.

Dice poi di aver spedito il 7 giugno 1756, in cerca di un sincero giudizio, il testo a un eruditissimo amico lontano molte centinaia di miglia da Venezia, da cui riceve queste precise parola:

«A dispetto delle cattive relazioni avute della Commedia del Raggiratore, io confessar devo avermi apportato un gran piacere nel leggerla, e non so comprendere come ella sia caduta a terra, quando sembrami dovesse essere universalmente applaudita».

Ingresso libero fino al raggiungimento del numero previsto.

Obbligo di green pass e mascherina.

È gradita la prenotazione:

tel. 0372 407768; museo.storianaturale@comune.cremona.it

tel. 0372 407081; info.turismo@comune.cremona.it