Proiezione docufilm "Marzo. Cronache di una vita" e dibattito

Sabato 27 novembre alle ore 18

ad Alice nella città

si parlerà del docufilm

"Marzo. Cronache di una vita"

di Diego Venezia

Il film illustra la vita di Giovanni Battista Canepa, nome di battaglia "Marzo", scrittore, politico e giornalista ma soprattutto antifascista e partigiano.

Si tratta di uno dei maggiori esponenti della Resistenza in Liguria e in tutto il Paese, che militò anche in Spagna e seppe tessere relazioni internazionali di grande importaza, diventando figura di rilievo della lotta antifascista a livello globale.

Il docufilm è frutto del lavoro del giovane regista genovese Diego Venezia ed è stato prodotto da Aicvas (Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna) e da Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti).

Ingresso libero con tessera Arci e green pass.

Per informazioni: alicenellacitta@gmail.com